Polizia Stradale e A35 Brebemi, all'Ulivi lezioni sulla sicurezza stradale agli studenti

Si è svolto oggi, mercoledì 27 febbraio, presso il Liceo Scientifico Statale “Giacomo Ulivi” di Parma, un incontro-lezione sui temi legati alla sicurezza stradale. L’Istituto in questione ha ritenuto importante organizzare questo incontro.

Durante la mattinata le classi quarte hanno trattato temi quali: eccesso di velocità, distrazione, cinture di sicurezza, distanza di sicurezza, sostanze alcoliche e stupefacenti e sicurezza meccanica. I ragazzi sono stati divisi in due macro-gruppi che hanno affrontato gli argomenti di un’ora ciascuno. I gruppi a loro volta sono stati suddivisi in due sottogruppi uno presso il pullman della polizia (temi: velocità e sostanze alcoliche e stupefacenti) e l’altro in aula magna (temi distrazione, distanza di sicurezza, cinture e sicurezza meccanica).

A tenere le lezioni degli esperti in materia: il Direttore Tecnico e di Esercizio dell’Autostrada A35 Brebemi e un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Brescia che si è recato all’incontro con il Pullman Azzurro dove è stato spiegato il ruolo della specialità nella tutela della sicurezza stradale e dove sono stati mostrati dei filmati sull’eccesso di velocità e sull’uso/abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti durante la guida di veicoli. Durante la mattinata è stato inoltre allestito uno spazio in cui i ragazzi hanno potuto cimentarsi in un percorso utilizzando occhiali che simulano la visione con tassi diversi di ebrezza alcolica.

In seguito, per entrambi i gruppi di studenti, è stato proiettato in Aula Magna il pluripremiato film “Young Europe”, approvato dalla Polizia di Stato e cofinanziato dalla Commissione Europea, ideato con il preciso scopo di promuovere un comportamento prudente alla guida, utilizzando il tema dell’incidente automobilistico per parlare di legalità e sicurezza stradale. Il film si rivolge ai ragazzi con un linguaggio semplice ed efficace e al termine della proiezione gli studenti hanno potuto partecipare attivamente ad un dibattito sulla sicurezza stradale, con domande ai relatori presenti in sala.

Questo “format” già testato, è un momento di formazione molto utile e di particolare interesse per le nuove leve che partecipano attivamente, visti i temi trattati, oltre ad essere un nuovo ed importante modo di confrontarsi su un tema delicato come la sicurezza stradale, tra istituzioni, esperti e giovani cittadini.