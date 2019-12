Polo integrato degli animali d’affezione: pubblicato il bando

E stato pubblicato sul sito del Comune di Parma l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Direzione e gestione sanitaria ordinaria del polo integrato degli animali d’affezione del Comune di Parma”. La durata dell’affidamento è annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno a decorrere, presumibilmente, dal 01/03/2020. C'è tempo fino alle ore 12:00 del giorno 29/01/2020 per presentare la manifestazione di interesse. Info al link: https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Direzione-e-gestione-sanitaria-ordinaria-del-polo-integrato-degli-animali-daffezione-del-Comune-di-Parma_m1045.aspx