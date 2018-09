Ponte Colorno – Casalmaggiore: nominata la Commissione di gara

La Provincia di Parma ha nominato la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche per i lavori di messa in sicurezza del Ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore.



Per contenere al massimo i tempi del procedimento, si è scelto di nominare come componenti delle Commissione solo dipendenti della Provincia di Parma, una scelta che, tra l’altro, non comporta costi aggiuntivi.



La Commissione si riunirà già venerdì 7 settembre in seduta pubblica, in anticipo sui tempi previsti.