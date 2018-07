Ponte Colorno – Casalmaggiore: pubblicato il bando di gara

È in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il bando per l'affidamento dei lavori sul Ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore. I documenti di gara sono disponibili sul sito della Provincia di Parma www.provincia.parma.it, nell'area “Bandi”. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 12 del 30 agosto 2018.

I lavori consistono in interventi locali di risanamento conservativo provvisionale del ponte sul fiume Po sulla SP 343R Asolana. L'importo a base di gara è di 3.478.000 euro, di cui 706.557,42 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Il tempo di esecuzione dei lavori è previsto in 210 giorni.

Si tratta di una “procedura aperta” con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; gli elementi di valutazione e i relativi punteggi sono indicati nel disciplinare di gara, così come i requisiti di idoneità e capacità.

“Siamo coscienti del disagio creato dalla chiusura del ponte e stiamo facendo di tutto per ridare prima possibile un collegamento alle due sponde del Po – dichiara il Presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli - Siamo riusciti in tempo di record ad arrivare fin qui, col contributo tecnico della Provincia di Cremona. E voglio sottolineare che tra le 6 Province che gestiscono i ponti sul Po che sono state finanziate col recente Decreto ministeriale, siamo l’unica ad avere emesso il bando.”

“Abbiamo completato il primo passaggio fondamentale, e lo abbiamo fatto in tempi molto ristretti, cercando di accorciare il più possibile tutte le tappe –ribadisce il Delegato provinciale alla Viabilità e infrastrutture della Provincia di Parma Gianpaolo Serpagli – Da settembre si apre la seconda fase tecnica, quella della valutazione delle offerte, fase fondamentale per la buona riuscita dell’opera. Segnalo la forte valenza assegnata ai tempi di esecuzione, che costituiranno il principale elemento di valutazione delle offerte.