Ponte di Ferragosto: i servizi chiusi e quelli aperti di AUSL e Ospedale Maggiore

Le Direzioni Generali di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma informano i cittadini che venerdì 16 agosto gli uffici e i servizi amministrativi saranno chiusi, compresi gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle due Aziende. Fanno eccezione, e dunque saranno aperti, per l’ospedale Maggiore: l’Ufficio cartelle cliniche, il Centro servizi, i Punti di accoglienza e le Segreterie dei reparti. Per l’Ausl invece saranno aperti gli Sportelli Unici-CUP della Casa della SaluteMolinetto a Parma, del Polo Lubiana in via Da Vinci, della Casa della Salute di Colorno, della Casa della Salute di Langhirano, di Borgotaro, della Casa della Salute di Bedonia e del Polo sanitario di Fornovo.

Si consiglia di consultare i siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it dove sono costantemente aggiornate, durante il periodo estivo, le informazioni sulle eventuali variazioni degli orari di apertura e sulle chiusure dei servizi delle due Aziende sanitarie di Parma. Restano operativi anche nel ponte di Ferragosto il numero verde provinciale 800 629 444 per prenotare o disdire visite ed esami specialistici (orario 7.30-18 il venerdì e 7.30-13.30 il sabato) e il numero verde regionale 800 033 033 per

informazioni e orientamento ai servizi (orario 8.30-13 mercoledì 14 e sabato 17 agosto, 8.30-18 venerdì 16 agosto).