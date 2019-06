Ponte di Mezzo: il Comune richiama automobilisti e ciclisti al rispetto della nuova viabilità

Sicurezza stradale, richiamo al rispetto, da parte di automobilisti e ciclisti, delle modifiche alla viabilità all'incrocio tra ponte di Mezzo, viale Toscanini, via Mazzini a fronte della chiusura di viale Mariotti per lavori. Nel corso dell'avvio del cantiere per l'impermeabilizzazione del Ponte Romano, viale Mariotti è stato chiuso e non è quindi percorribile. Il Comune richiama automobilisti e ciclisti al rispetto della nuova viabilità.

In particolare i ciclisti, che da via Mazzini sono diretti verso il ponte di Mezzo, sono tenuti al rispetto del semaforo posto alla fine di via Mazzini.

Allo stesso modo, si precisa che per chi proviene da viale Toscanini è possibile la svolta a sinistra sul ponte di Mezzo o a destra in via Mazzini. Anche per gli autobus è possibile effettuare la stessa manovra. Per non creare intralci, sono state istituite due corsie: una corsia preferenziale riservata ai bus ed una ai veicoli, con rispettive lanterne semaforiche che funzionano in modo alternato. Per questo è fondamentale che le auto rispettino il rosso, in modo da permettere ai bus di poter svoltare agevolmente ed in sicurezza sia a destra che a sinistra.

Anche sul ponte di Mezzo, per chi proviene da via D'Azeglio, è presente un semaforo con due lanterne: una per i bus ed una per i ciclisti che sono tenuti a rispettare il rosso e non devono partire quando c'è verde per gli autobus. Le misure adottate sono a salvaguardia della sicurezza degli utenti che sono vivamente invitati e rispettare la segnaletica.