Ponte di Ognissanti: i servizi garantiti dal Comune sabato 2 novembre

In occasione del ponte di Ognissanti di venerdì 1 novembre, sabato 2 novembre, verranno garantiti i seguenti servizi. Per i Servizi Demografici, sarà attivo l'ufficio di stato civile presso gli uffici di Ade, al Cimitero della Villetta, solo per i decessi, dalle 8 alle 12. I Servizi Cimiteriali rimarranno aperti dalle 8.30 alle 17.30. Il Corpo di Polizia Municipale effettuerà regolare orario di apertura. L'Informazione e Accoglienza Turistica effettuerà regolare apertura, dalle 9 alle 19. Per i Servizi Sociali, verranno erogati normalmente il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani, il Servizio di Accoglienza ed emergenza minori ed i Centri Diurni e Spazi Collettivi, secondo il regolare orario di apertura. Saranno aperti il Castello dei Burattini e la Pinacoteca Stuard, così come il Museo dell'Opera, la Casa del Suono ed il museo Casa Natale Toscanini.