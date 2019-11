Ponte di Ognissanti: raccolta dei rifiuti regolare

In concomitanza della festività di Venerdi 1° Novembre (Ognissanti), a Parma i servizi di raccolta rifiuti saranno garantiti regolarmente, in base ai calendari distribuiti. Nei comuni della provincia serviti da Iren, ove previsto e come di consueto in occasione di festività, saranno raccolti rifiuto residuo e carta. Saranno raccolte inoltre anche le seguenti frazioni: Vetro Plastica e Barattolame nella zona Gialla a Langhirano, Vetro Plastica e Barattolame nella zona Verde a Salsomaggiore. I centri di raccolta rifiuti resteranno chiusi, mentre saranno attive le ecostation e le mini ecostation.