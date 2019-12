Ponte di Santo Stefano: i servizi garantiti dal Comune venerdì 27 dicembre

In occasione del ponte di Santo Stefano, venerdì 27 dicembre, da parte del Comune di Parma, verranno garantiti i seguenti servizi. I Servizi Demografici effettueranno regolare orario di apertura, così come gli Sportelli Polifunzionali e Protocollo U.R.P, la Casa Comunale ed i Servizi Cimiteriali.

Per quanto riguarda i Servizi Sociali, il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani ed il Servizio di Accoglienza emergenza minori verranno erogati normalmente, così come effettueranno regolare orario di apertura i Centri diurni e Spazi Collettivi. Il Polo Socio Territoriale Lubiana di piazzale della Pace 1, effettuerà regolare orario di apertura. Regolare orario di apertura anche per l’Informazione e Accoglienza Turistica.

Per il Settore Casa della Musica, saranno aperti il Museo dell’Opera, la Casa del Suono, il Museo Casa Natale Toscanini e la Biblioteca-Mediateca. Le biblioteche effettueranno regolare orario di apertura, così come il Castello dei Burattini e la Pinacoteca Stuard. Scuole e Nidi d’infanzia rispetteranno il calendario distribuito alle famiglie ad inizio anno scolastico. Il Corpo di Polizia Locale seguirà il regolare orario di apertura; la commissione di vigilanza svolgerà la regolare attività, in caso di necessità.