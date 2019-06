Ponte Nord, Pizzarotti: "Lo abbiamo reso utilizzabile, ora lo renderemo vivibile"

“L’emendamento che sblocca l’inutilizzabilità del ponte Nord è una notizia positiva per Parma e i parmigiani. In tutti questi anni, la città ha cercato soluzioni al danno causato da chi realizzò un ponte inutilizzabile. Ricordo bene i numerosi tavoli di lavoro e le svariate riunioni fatte tra Parma e Roma per arrivare alla fine di questo classico stallo all’italiana. L’emendamento del senatore Campari è l’ultimo tassello di questo enorme lavoro lungo sette anni. Lo ringrazio per la collaborazione, perché è giusto criticare il governo quando fa cose sbagliate ma è altrettanto corretto ringraziarlo quando fa cose giuste. La serietà in politica è anche questo. Se non altro, il giusto epilogo di questa travagliata vicenda insegna una cosa che affermiamo da tempo: quando Parma fa squadra, vince sempre. Ora un solo obiettivo: fare del Ponte Nord una realtà che possa essere restituita ai parmigiani. Fino a ieri abbiamo lavorato per renderlo utilizzabile, oggi lavoreremo per renderlo vivibile”.

Così il sindaco di Parma Pizzarotti commenta la notizia sull’emendamento approvato in Senato, proposto dal senatore Campari