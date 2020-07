Ponte sul Po: aggiudicata la gara per il sistema di monitoraggio

La Provincia di Parma ha aggiudicato oggi a Fincantieri Infrastructure Spa l’appalto per la fornitura, l’installazione e la gestione per dieci anni di un sistema di monitoraggio strutturale del ponte di Colorno - Casalmaggiore sul fiume Po.

Soddisfatto il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi: “Nel giugno 2019, dopo un grande lavoro svolto in tempi veloci, è stato messo in sicurezza e riaperto il ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore. Oggi aggiudichiamo il bando per la fornitura, l’installazione e la gestione decennale del sistema di monitoraggio, sulla base di un bando europeo la cui predisposizione con la consulenza dell’Università di Parma è stata particolarmente complessa. Entro 90 giorni dalla consegna i sensori saranno installati sul ponte. Ci avviamo dunque alla realizzazione del monitoraggio strutturale continuo del ponte sul Po, e del controllo dei mezzi che vi transitano. Questo insieme di controlli darà risposta alle preoccupazioni dei cittadini e migliorerà la sicurezza del ponte, dando garanzie sulla sua durata prevista di una decina d’anni. “

Ma Rossi guarda anche al futuro: “Il ponte, con tutta l’Asolana, passerà ad Anas, ma la Provincia di Parma vuole mantenere la regia della progettazione del nuovo ponte, per cui abbiamo ottenuto il finanziamento ministeriale , e ci stiamo quindi coordinando con Anas in questo senso.”

Il progetto del sistema di monitoraggio è stato elaborato dalla Provincia con la consulenza scientifica dall'Università di Parma da parte dei proff. Antonio Montepara e Marcello Vanali.

Si tratta di un insieme di strumenti, omologati e del tutto innovativi, che permette di rilevare sia lo stato della struttura, sia le caratteristiche del traffico: la massa dei veicoli in transito sul ponte, la velocità e la targa, con la possibilità di collegare il tutto ad apposito impianto semaforico.

I dati rilevati potranno essere forniti alle forze di polizia per mettere a punto un sistema di controllo e sanzionatorio più efficace.