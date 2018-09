Ponte sul Po di Ragazzola: pubblicato il bando

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi il bando di appalto per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte Giuseppe Verdi sulla Sp 10 di Cremona che attraversa il Po in località Ragazzola – San Daniele Po.

“Questo primo intervento permetterà la riapertura completa al traffico del ponte nei due sensi di marcia – afferma il Delegato provinciale alla Viabilità Gianpaolo Serpagli – Fa parte di un intervento complessivo di oltre 2 milioni di euro, di Regione Emilia – Romagna e Provincia di Parma. Stiamo anche già attivando le procedure per l’intervento successivo, che utilizzerà i 6 milioni di euro dello Stato: con questo secondo cantiere si consoliderà l’intero ponte, con lavori che saranno effettuati al di sotto dell’impalcato, senza interferire con il traffico.”

Per questo appalto la Provincia di Parma, amministrazione aggiudicatrice, opera in qualità di soggetto attuatore anche per conto della Provincia di Cremona.

L’appalto ha per oggetto la messa in sicurezza del ponte e i lavori consistono in:

• rinforzo mediante placcaggio con lamiere d’acciaio dell’intera sezione della trave di monte della campata 35 e delle travi di valle delle campate 34, 37, 40, 52 e 54;

• rinforzo mediante placcaggio con lamiere d’acciaio del solo bulbo inferiore delle travi di monte delle campate 32, 40 e 54 e delle travi di valle delle campate 3, 58, 59 e 61

• rinforzo mediante lamiere d’acciaio delle mensole Gerber delle cantilever delle pile in alveo.

Importo stimato dell'appalto: € 1.631.961,42 – Cat OS21 di cui € 113.476,98 oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta).

Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione è il 3 ottobre 2018, ore 12.

Tempo di esecuzione dei lavori: 162 giorni