Ponte sul Po di Ragazzola – San Daniele: lavori per altri 6 milioni

Dalla Conferenza dei Servizi, svoltasi stamattina presso la sede della Provincia di Parma, è venuto l’ok necessario per la messa in sicurezza del Ponte “Giuseppe Verdi” sul Po, lungo la strada provinciale n. 10 in località Ragazzola, nei Comuni di Polesine – Zibello nel Parmense e di San Daniele Po nel Cremonese.

I lavori sono resi possibili da un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture di 6 milioni di euro. Il termine fissato per l’aggiudicazione dei lavori è di 12 mesi dalla registrazione del decreto di finanziamento, cioè dal 28 aprile 2018.

Dalla Conferenza dei servizi sono venute alcune prescrizioni, che però non bloccano l’iter, e consentono di procedere con gli ulteriori passaggi.

La seduta di stamattina è servita per acquisire tutti i pareri autorizzazioni e dei nulla osta necessari all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento da parte dei 19 enti che ne hanno titolo.

Il passaggio successivo sarà l’audizione per il parere obbligatorio del Provveditore alle Opere pubbliche delle Regioni Emilia – Romagna e Lombardia, che terrà la prima seduta utile il 30 ottobre.

Dopo il parere potrà iniziare ufficialmente la verifica della progettazione, che è già stata affidata ad un soggetto esterno abilitato.

Conclusa la verifica, sarà possibile approvare il progetto definitivamente e bandire la gara d’appalto, tempo previsto 45 giorni circa, quindi metà dicembre.

I lavori che hanno avuto il via libera oggi hanno lo scopo di aumentare la durata della vita utile del ponte e saranno eseguiti al di sotto della carreggiata, quindi non richiederanno la chiusura della circolazione.

Questa seconda tranche di lavori fa seguito ad un primo intervento, già aggiudicato e di prossimo avvio, finalizzato a riaprire il ponte a doppio senso di marcia con limitazione di portata a 44 tonnellate, consentendo quindi il transito anche a bus e camion, per un importo di 2,1 milioni di euro, finanziati da Provincia di Parma e Regione Emilia – Romagna, e si aggiungono a quelli già realizzati dalla Provincia di Cremona per 1,8 milioni di euro, finanziati dalla Regione Lombardia.

Antonioli, Sindaco di Roccabianca, ha ringraziato ancora una volta la Provincia di Parma per il lavoro svolto, auspicando che continui il contenimento dei tempi.