Ponte Verdi: domani la firma del contratto

Una buona notizia per il ponte sul Po di Ragazzola – San Daniele Po: domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 11,30, nella sede della Provincia di Parma, a Palazzo Giordani, verrà firmato il contratto con l’impresa Engeco di Milano.



La notizia è emersa stamattina nel corso del Consiglio Provinciale: lo ha reso noto il Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Benecchi (Provincia Nuova).



Bertocchi ha affermato che la consegna dei lavori avverrà lunedì 4 marzo e che la loro conclusione è prevista per il 2 luglio, dopo 120 giorni, con la completa riapertura al traffico nei due sensi di marcia, con limite di peso a 44 tonnellate (quindi i bus potranno transitare).



Il Delegato Bertocchi ha anche ricordato che a breve la Provincia emetterà anche il bando per i successivi lavori, importo 6 milioni di euro, che non comporteranno interferenze con il traffico sul ponte, poiché saranno eseguiti essenzialmente da sotto l’impalcato.



Il Dirigente del Servizio Viabilità dott. Annoni ha spiegato che il ritardo sulla tabella di marcia è dovuto a procedure burocratiche aggiuntive che sono state necessarie per accogliere la proposta migliorativa avanzata dall’impresa in sede di gara: verrà utilizzato un acciaio speciale, migliore di quello previsto nel capitolato di gara, ma questa modifica ha richiesto una nuova autorizzazione dall’Ente competente.