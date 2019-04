Ponte Vetrioni: domani mattina si riapre in piena sicurezza

Domani mattina, lunedì 8 aprile, dalle 6,30 circa riapre al transito il ponte sul Ceno in località Vetrioni, che collega tramite la strada provinciale n. 28 di Varsi, Fornovo con Bardi, Varsi e Varano Melegari. Il ponte era stato chiuso giovedì dalla Provincia dopo che il maltempo improvviso della scorsa settimana aveva determinato il blocco dei lavori in corso in alveo sulla fondazione di una delle pile.

“Siamo intervenuti alla base del pilone dove l’acqua aveva scavato, rimettendo in sicurezza la struttura, gli operatori incaricati hanno lavorato per tutto il fine settimana, affiancati dai tecnici della Provincia.- afferma il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.- così è possibile da lunedì mattina la tempestiva ripresa della circolazione sul manufatto.”

Sul ponte sarà escluso il transito dei trasporti eccezionali oltre le 35 tonnellate, sarà invece consentito il passaggio dei bus.

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità continuerà comunque il monitoraggio del ponte per valutare eventuali ulteriori interventi preventivi, essendo ormai conclusa la fase di emergenza.