Porti un bicchiere pieno di cicche di sigarette? Il sindaco ti offre una birra

Nuova iniziativa dell'eclettico sindaco di Berceto Luigi Lucchi. Per sensibilizzare i tanti turisti che in questo periodo estivo frequentano il comune montano ha ideato un sistema per stimolare la raccolta delle cicche di sigarette, sempre più spesso buttate a terra. Chi porterà un bicchere pieno di cicche raccolte a terra avrà una birra pagata dal sindaco presso il Bar Centrale di Berceto.

“Ho compreso, dopo anni d’impegno politico e amministrativo, che oggi un paese diventa importante, prezioso, ricercato e florido se riesce ad essere ordinato, pulito, lindo, decoroso. L’educazione e l’organizzazione diventano ‘materie prime’ importantissime perché ormai rare. Ognuno può e deve e può fare tanto. possiamo farcela!“