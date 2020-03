Prelievi: indicazioni utili per chi deve fare gli esami del sangue in urgenza

Il numero verde è attivo per prenotare i prelievi urgenti per residenti nelle strutture sanitarie del Distretto di Parma e all’Ospedale Maggiore. Mentre per i prelievi urgenti dei residenti in provincia è previsto l’accesso diretto alle Case della Salute provinciali in giorni e orari precisi.

A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, sono garantite solo le prestazioni urgenti tra cui appunto i prelievi (oltre a visite ed esami strumentali). Chi risiede nel Distretto di Parma (Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani, Torrile) e ha necessità di fare un prelievo del sangue con richiesta del medico “urgente - U“(entro 72 ore) o “breve– B” (entro 10 giorni), deve prenotarsi chiamando il numero verde 800 629 444 (dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30) per fare l’esame nelle strutture del Distretto di residenza oppure al Centro prelievi dell’Ospedale Maggiore a Parma.

Chi risiede in un comune della provincia, per fare un prelievo urgente (U – urgente - entro 72 ore o B - breve- entro 10 giorni) in una Casa della Salute o Poliambulatorio Ausl provinciale ecco le indicazioni:

- Distretto di Fidenza con accesso diretto senza prenotazione presso:

Punto Prelievi di Fidenza (direttamente in accettazione infermieristica presente in loco): dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,00

Punto Prelievi Salsomaggiore: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,00

Punto Prelievi Noceto: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,00

Punto Prelievi Casa della Salute Busseto: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,00

Punto Prelievi Casa della Salute S.Secondo: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,00

- Distretto Sud Est con accesso diretto senza prenotazione presso:

Punto Prelievi Casa della Salute di Langhirano: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 10.00

Punto Prelievi Casa della Salute di Collecchio: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 7.45 alle 10.00

Punto Prelievi Casa della Salute di Traversetolo: martedì e giovedì, dalle ore 7.45 alle 10.00

- Distretto Valli Taro e Ceno con accesso diretto senza prenotazione presso:

Punto Prelievi Fornovo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 9.30

Punto Prelievi Borgotaro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 9.30

Punto Prelievi Casa della Salute Bedonia: lunedì e giovedì, dalle ore 8 alle 9.00

Punto Prelievi Bardi: martedì e venerdì, dalle ore 7.30 alle 9,00

Punto Prelievi Casa della Salute Medesano: lunedì e mercoledì, dalle ore 8 alle 9.30