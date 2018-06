Premiati gli studenti del Liceo artistico Toschi che hanno creato i nuovi loghi della Giocoparma

Questa mattina in conferenza stampa in Sala del Consiglio del Comune di Parma alla presenza di Marco Bosi vicesindaco con delega allo Sport, Marco Nicolini consigliere di Giocoparma, di Roberto Pettenati dirigente del Liceo Artistico Toschi, di Roberto Peroncini docente d’arte, di Maria Teresa Luisi di Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, sono stati svelati i nomi degli studenti vincitori per aver realizzato i nuovi cinque loghi della Giocoparma.

Nell’anno del trentacinquesimo anniversario di fondazione la Polisportiva gioco Parma o.n.l.u.s ha deciso di rinnovare i loghi che da sempre la hanno accompagnata con la collaborazione degli studenti del liceo Artistico Toschi.

Il vicesindaco Marco Bosi ha sottolineato quanto sia stata importante la costante azioni di sensibilizzazione svolta dalla Giocoparma che ha portato azioni innovative e una vera svolta culturale lavorando sull’inclusione e l’integrazione: “Anche con questa collaborazione con il Liceo Artistico Toschi ha voluto rendere protagonisti i ragazzi e attraverso loro l’intera comunità”.

“Volevamo creare dei loghi nuovi, giovani e di forte impatto. Ecco l’idea di promuovere un concorso che ci offrisse il coinvolgimento dei giovani della nostra città. Ci siamo rivolti alle classi 4 B e 5 B sezione grafica del Liceo artistico Paolo Toschi - ha spiegato Marco Nicolini consigliere di Giocoparma -.

A noi servivano i loghi per ogni sezione wheelchair hockey, paracanoa, sitting volley, wheelchair basket e logo della GIOCOPARMA A.S.D. Gli studenti hanno accolto molto volentieri la proposta, sono venuti a conoscerci, hanno provato tutti gli sport per poter poi creare i loghi. Tramite i giovani vogliamo trasmettere alla comunità chi siamo e quali attività proponiamo in modo da poter raggiungere il maggior numero di persone possibile”.



“Per noi è sempre un piacere poter mettere a disposizione la nostra professionalità per la comunità. I ragazzi si sono impegnati tantissimo hanno consegnato 225 progetti, 45 per ogni sezione” ha detto il Dirigente Roberto Pettenati.

La giuria ha scelto i loghi di Lorenzo Zizza (4B, sitting volley e basket), Alice Vaghi (4B, canoa), Micol Benatti (4B, Hockey), Ester Vasapollo (5B, Giocoparma ASD) e sono stati premiati. Tutti i progetti saranno esposti l’8 giugno dalle ore 8:30 alle 18 presso i Portici del Grano di Piazza Garibaldi

La conferenza stampa sarà anche occasione per presentare il nuovo mezzo di trasporto della Polisportiva, un pulmino all’insegna di tecnologie talmente all’avanguardia da permetterne la guida anche ai disabili, realizzato grazie all’importante contributo di Casone SRL, Centro Cardinal Ferrari, VDR Progetti srl, GF Nuove Tecnologie, Fondazione Cariparma.