Prende a cinghiate la moglie davanti ai figlioletti, poi la minaccia di morte con un pugnale: arrestato 31enne

Maltrattava la moglie, la insultava e la minacciava continuamente, oltre a prenderla a cinghiate anche davanti ai figli minori. Un 31enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Collecchio ed ora si trova rinchiuso nel carcere di via Burla. L'uomo, che da tempo costringeva la donna a vivere nel terrore - sotto la costante minaccia dell'aggressione fisica - è stato fermato mentre si trovava davanti all'abitazione di alcuni cugini della moglie dopo che lei, in seguito all'ennesima aggressione, aveva deciso di scappare rifugiandosi da loro. Poco prima, infatti, il 31enne aveva colpito la donna con un telefonino e le aveva fatto saltare un dente.

Il 31enne si era presentato sotto casa con un pugnale di 30 centimetri, minacciando di morte sia la moglie che i suoi parenti. A quel punto i militari di Collecchio, coordinati da quelli di Salsomaggiore Terme, hanno ricevuto la chiamata e si sono precipitati sul posto, trovando l'uomo nella sua auto con ancora il grosso coltello in mano. I carabinieri hanno ascoltato il racconto della donna, che ha ricostruito anni di violenze e soprusi da parte del marito. Dopo alcune indagini la Procura di Parma ha emesso nei confronti del 31enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere: i carabinieri hanno arrestato l'uomo il 24 aprile e lo hanno accompagnato nel carcere di via Burla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.