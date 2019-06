Presentata ai commercianti del centro l'Anteprima Parma 2020

Presso l’Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore gli assessori Michele Guerra e Cristiano Casa hanno presentato alle imprese commerciali del turismo e dei servizi il calendario degli eventi di Anteprima Parma 2020, che si svolgeranno in città dal 20 al 23 giugno, illustrando nel dettaglio le iniziative previste durante i quattro giorni all’insegna della musica e della cultura.

L’importanza di partecipare attivamente da parte delle imprese, conoscendo il calendario, effettuando l’apertura straordinaria in occasione della Notte Bianca del 22 giugno e coinvolgendo la clientela al fine di offrire a cittadini e turisti un’immagine di città viva e accogliente, è stata sottolineata da tutti i presenti in quanto si tratta di un evento di considerevole impatto economico.

“Le sfide importanti si vincono uniti e Parma è da sempre un modello da seguire. Parma Capitale italiana della Cultura 2020 è un’occasione unica e il cammino, che ci ha portato a questo, è iniziato al momento della candidatura quando un'intera città si è unita per raggiungere l’obiettivo. Il prossimo week end l’Anteprima Parma 2020 sarà un assaggio di quanto riusciremo a fare nell’anno che ci vedrà protagonisti. Avremo un programma culturale ricco con eventi, spettacoli, aperture straordinarie di musei e di luoghi eccezionali del nostro patrimonio artistico. Nella Notte Bianca di sabato 22 giugno, ad accogliere quanti arriveranno in centro, ci saranno anche i negozi che saranno straordinariamente aperti, uniti, ancora una volta, per promuovere Parma2020 ” ha commentato l’assessore al Commercio Cristiano Casa.

Claudio Franchini, Direttore Ascom uno dei soci fondatori del Comitato Parma 2020, ha sottolineato: "Una ricerca del nostro Centro Studi, che ha elaborato i dati delle città prima di noi Capitali Italiane della Cultura, ha stimato che nel Comune è previsto, per il prossimo anno, un aumento medio del 20% nelle presenze turistiche nonché un indotto economico del valore di oltre 26 milioni di euro. Data la straordinarietà dell’evento – ha proseguito – Ascom, per offrire un ulteriore supporto promozionale e di comunicazione, ha realizzato locandine da esporre in vetrina e, in particolare per gli associati che terranno aperto in occasione della Notte Bianca di sabato 22, le borsine per creare un’immagine coordinata e i coupon validi nei parcheggi Toschi e Goito che consentiranno ai clienti di usufruire della prima ora di parcheggio gratuita”.