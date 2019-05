Cittadini e comitati in piazza contro la giunta Pizzarotti

'

'Parma sedotta ed abbandonata'. È questo lo slogan dello striscione di apertura del presidio che si sta svolgendo in piazza. Cittadini e comitati di quartiere si sono ritrovati infatti oggi, mercoledì 29 maggio, a partire dalle ore 19 30 in piazza Garibaldi a Parma, davanti al Comune, per protestare contro la giunta Pizzarotti. Si va dai gruppi che si occupano di degrado e sicurezza a quelli attivi su tematiche ambientali. Circa cento persone stanno manifestando proprio sotto al palazzo del Comune: espongono alcuni cartelli. Da 'Giù le mani dai disabili' a 'Le pensioni di invalidità non si toccano', 'Tutelare le fasce più deboli è un dovere di chi amministra'.