Presidio in stazione per il Festival Verdi, Casa: “Si valuta assieme al Prefetto”

Alla vigilia dell’incontro presso il Viminale con il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il sindaco Pizzarotti e l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa incassano una buona notizia dal prefetto Giuseppe Forlani, il quale ha fatto sapere che, nell'ambito di una riunione del comitato ordine e sicurezza, è in fase di valutazione una riorganizzazione del servizio delle forze dell’ordine al fine di dotare piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa di un maggiore presidio e controllo. Questo avverrebbe in occasione e durante il mese del Festival Verdi, in un'ottica di prevenzione e sicurezza generali per le strade di Parma.

“Abbiamo avuto un proficuo colloquio col prefetto – fa sapere Cristiano Casa -, che con i suoi uffici e considerato l'organico attuale è in fase di valutazione se, in concomitanza col Festival, vi sia la disponibilità di forze per dotare piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa di un maggiore presidio, con l’utilizzo di unità dell’esercito affiancati da carabinieri e polizia. Ci ha fatto sapere che richiederà al ministero un rinforzo di unità dell’esercito, così da attivare il servizio su più giorni nel prossimo futuro. Ringraziamo il prefetto per la collaborazione: è un passo avanti importante verso la proposta di un presidio permanente, richiesta che abbiamo messo per iscritto e inviato al ministro Salvini nel giugno scorso. Nel frattempo la Polizia Municipale sta svolgendo un presidio quotidiano tra le 17 e le 22. Di certo questo è un punto di partenza e non di arrivo, al sottosegretario Molteni chiederemo tre cose semplici: espulsioni certe per chi deve essere espulso, pene efficaci e durature per chi spaccia morte, aumento dell’organico delle forze dell’ordine per le strade di Parma”. Conclude Casa: “Se c’è volontà di collaborazione, collaboreremo. Staremo a vedere, noi il nostro lo facciamo ogni giorno”.