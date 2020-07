"Prodotti scaduti ma regolarmente sugli scaffali"

Prodotti scaduti all'interno di un supermercato di Parma. Nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni dai nostri lettori che hanno documentato la presenza, all'interno di un market in città, di alcuni alimenti con la data di scadenza fissata ad alcuni giorni prima ma regolarmente esposti al pubblico. In particolare i prodotti trovati dai lettori sugli scaffali sono alcune confezioni di ciccioli, trovati in commercio il 4 luglio ed alcune confezioni di prosciutto, trovate in commercio il 29 giugno.

