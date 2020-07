Professioni sanitarie: pubblicato il bando con numeri e modalità di accesso ai corsi

È stato pubblicato sul sito dell’Università di Parma il bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, con tutte le informazioni su posti disponibili, modalità di accesso e formazione delle graduatorie.

Ecco il dettaglio dei posti disponibili:

Fisioterapia: 43 posti disponibili, di cui 1 extracomunitario e 2 studenti cinesi del Progetto Marco Polo (18 comunitari + 1 extracomunitario – sede di Parma e 22 comunitari + 2 studenti Marco Polo – sede di Piacenza)

Infermieristica: 250 posti disponibili, di cui 10 extracomunitari (80 comunitari + 5 extracomunitari – sede Parma Azienda Ospedaliero-Universitaria, 80 comunitari + 5 extracomunitari - sede di Piacenza, 80 comunitari - sede Parma Azienda USL)

Logopedia: 11 posti disponibili

Ortottica e assistenza oftalmologica: 13 posti disponibili (di cui 1 extracomunitario)

Ostetricia: 19 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

Tecniche audioprotesiche: 20 posti disponibili

Tecniche di laboratorio biomedico: 24 posti disponibili (di cui 6 extracomunitari)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 13 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 24 posti disponibili

È previsto, per ogni corso di laurea, un posto riservato per studenti con diversa abilità con invalidità certificata pari o superiore al 66%.

Per iscriversi al test di ammissione ai corsi delle Professioni Sanitarie è necessario presentare domanda sul sito web www.unipr.it dalle 12 del 20 luglio 2020 alle 12 del 19 agosto 2020, cliccando sul banner “Iscrizioni a.a. 2020-2021” www.unipr.it/iscrizioni. Il test si svolgerà martedì 8 settembre (le aule saranno comunicate successivamente).

Il bando di ammissione con tutte le informazioni su posti disponibili, modalità di accesso e formazione delle graduatorie è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al link https://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni/ammissioni2020profsan

Lezioni gratuite di preparazione ai test

Si ricorda che per i corsi a numero chiuso a livello nazionale anche quest’anno l’Università di Parma offre incontri gratuiti in preparazione alle prove di ammissione. La novità è che, a differenza degli anni precedenti, le lezioni saranno fruibili interamente online sulla piattaforma Teams. Per partecipare alle lezioni è necessario iscriversi compilando i form online che saranno aperti fino a mercoledì 15 luglio alle 12. Le lezioni per l’ammissione ai corsi di area medico-sanitaria si terranno dal 23 al 31 luglio e forniranno un inquadramento sui contenuti essenziali delle principali discipline oggetto delle prove di ammissione e sulle modalità di svolgimento dei test. Le lezioni saranno tenute da docenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Medico-Veterinarie, Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

Tutte le info sul sito Unipr e al Welcome Point Matricole

Tutte le informazioni relative ai corsi a numero programmato sono costantemente aggiornate sul sito dell’Università di Parma, cliccando in home page sul banner “Test di ammissione”.

Le future matricole e le loro famiglie e gli studenti già iscritti all’Ateneo possono inoltre rivolgersi al Welcome Point Matricole (www.unipr.it/welcomepointmatricole), il punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, aperto dal 1° luglio al 31 ottobre nel Sottopasso del Ponte Romano (orari di apertura: da lunedì a venerdì 10-19, sabato 10-13).