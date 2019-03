Progetto “Una Casa in Più”: è aperto il Bando per la richiesta dei contributi

Il progetto “Una casa in più” si propone di offrire spazi di accoglienza al domicilio delle persone iscritte all’Albo Comunale degli Assistenti di Conciliazione, a favore delle famiglie residenti nel Comune di Parma che hanno l’esigenza di conciliare l’accudimento dei figli con impegni lavorativi “non ordinari” (orari disagevoli, forme contrattuali atipiche, turni festivi, ecc.), per qualche ora al giorno, per alcuni giorni della settimana o per periodi limitati di tempo nel corso dell’anno (alcune settimane o nei mesi estivi).

Il progetto si rivolge anche ai genitori di bambini esclusi, per mancanza di posti disponibili, dall’offerta educativa dei Servizi per l’infanzia, ai genitori appena trasferitisi nel Comune di Parma che non possono accedere ai Servizi per l’Infanzia, ai genitori che hanno la necessità di riprendere il lavoro già nei primi mesi di vita del bambino.

Il richiedente può presentare domanda per l’assegnazione del contributo di conciliazione, cui dovrà essere allegata o autocertificata Attestazione ISEE nuovo modello (DPCM n.159/2013), rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzato e convenzionato con INPS unitamente al piano economico o copia del contratto o preventivo di spesa fornito da personale iscritto all’Albo degli Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura con l’indicazione del costo orario e del numero di ore mensili.

Le domande di partecipazione devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso il Centro per le Famiglie – b.go S. Giuseppe 32/a Parma oppure scaricabile dal Portale Internet del Centro per le Famiglie Comune di Parma all’indirizzo

http://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Una-Casa-in-piu.aspx



Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente alla presenza dell’addetto incaricato. Qualora siano presentate da persona diversa dal richiedente, devono essere complete della sottoscrizione del richiedente, con allegata fotocopia di un suo documento d’identità valido.

Le domande si presentano presso il Centro per le Famiglie, ai fini della prima graduatoria, dall’11 marzo al 29 marzo 2019, negli orari di apertura al pubblico; è prevista la possibilità di inoltrare richiesta anche nel periodo successivo fino ad esaurimento dello stanziamento e comunque non oltre il 30/11/2019.