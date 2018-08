"Pronti ad ospitare i migranti della Diciotti"

È finita l’odissea dei 137 migranti scesi dalla nave Diciotti a tarda notte, accompagnati dalla Guardia Costiera durante l’ormeggio nel porto di Catania. Dodici di loro - giovanissimi - sono stati presi in consegna dal personale della Guardia Costiera, tre sono stati trasportati in condizioni preoccupanti all’ospedale del centro siciliano per tubercolosi e broncopolmonite. Molti di loro, un centinaio circa, saranno assistiti dai centri diocesani. Anche Parma si è offerta “ma non abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale - dice Cecilia Scaffardi della Caritas. Le nostre strutture sono comunque a disposizione, anche se non possiamo garantire chissà quanta accoglienza. Potremmo ospitare solamente una o due donne, non abbiamo mezzi adeguati per supportare un così grande numero di richieste. Poi mancano le strutture per soddisfare i bisogni primari, se vogliamo farli vivere in maniera dignitosa dobbiamo attrezzarci. Siamo pronti però ad accogliere cinque o sei uomini, per loro il ragionamento è anche diverso. Siamo comunque a disposizione, Parma ha dimostrato più volte in passato di poter fare fronte a queste emergenze”