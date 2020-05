Proroga al 31 maggio 2020 dei titoli di sosta a pagamento mensili di marzo

Come misura complementare ai provvedimenti straordinari adottati dal Comune di Parma a seguito dei DPCM 11 marzo e successivi atti a prevenzione e contenimento del contagio di Covid-19 era stata stabilita la sospensione della sosta a pagamento in tutte le zone soggette con righe blu e bianco/blu, degli stalli di sosta a disco orario e la sospensione della validità delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e dell’Isola Ambientale di Borgo Tommasini/Via Sauro con relativa conseguente disattivazione del sistema elettronico del rilevamento dei transiti per i varchi attivi di Via Toscanini, via Mariotti, via XXII Luglio e Piazzale Salvo d’Acquisto.

Con ordinanza odierna il Comune di Parma ha ritenuto altresì opportuno prorogare a tutto il 31/05/2020 la validità dei titoli di sosta a pagamento mensili emessi dagli uffici di Infomobility Spa per il mese di Marzo 2020, cioè prima dell’efficacia dell’ordinanza Sindacale N. 16 del 16/03/2020 - che ha disposto la sospensione degli oneri di pagamento per la sosta su strada nel territorio comunale.