Prosegue con grandi novità la raccolta fondi per il film su Alessandro Lucarelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 13 febbraio 2019 – Giro di boa per la campagna di crowdfunding del documentario Il mestiere del Capitano, diretto da Davide Potente e prodotto dalla società Lux for media di Luciano Parravicini, che racconta le vicende umane e sportive di Alessandro Lucarelli e la tripla promozione del Parma Calcio 1913. La campagna di raccolta fondi, partita lo scorso 19 gennaio, proseguirà fino al 19 marzo sulla piattaforma Indiegogo.com, con numerose novità. Anzitutto è da segnalare la forte promozione (fino al 50%) applicata in questi ultimi giorni al merchandising del documentario. L’acquisto dei gadget - tutti brandizzati con il logo del film - permette ai tifosi di finanziare direttamente le riprese necessarie al completamento il progetto e di vedere il proprio nome fra i titoli di coda del film. Ci sarà spazio nei titoli anche per chi decide di contribuire con una donazione ad importo libero, cliccando sul tasto rosa “back it”. Grandi novità anche per i commercianti e le aziende, che da oggi potranno sostenere il progetto attraverso tre speciali quote sponsorizzazione: Basic Sponsor (500€), Medium Sponsor (1000€) e Main Sponsor (2500€). È possibile contattare direttamente la produzione all’indirizzo info@luxformedia.it per concordare sponsorizzazioni di altra tipologia. Si tratta di un progetto che parte dal basso, fatto per i tifosi e dai tifosi. La piazza di Parma non è nuova al conseguimento imprese di grande portata e la realizzazione di un film è sicuramente una sfida inedita; è anche un atto dovuto, affinché le immagini dell’impresa di Alessandro Lucarelli e del suo Parma possano rimanere per sempre. Per aggiornamenti è possibile seguire il progetto attraverso la pagina Facebook (Il mestiere del Capitano) e Instagram (@ilmestieredelcapitano) o attraverso l’hashtag #ilmestieredelcapitano.