Protesta dei lavoratori Auchan-Sma-Conad: supermercato 'chiuso per sciopero'

"A distanza di diversi mesi dall’inizio della trattativa - si legge in una nota dei sindacati - la vertenza Auchan-Sma-Conad continua a preoccupare fortemente anche le organizzazioni sindacali di categoria parmensi. Nonostante il numero serrato di incontri, sia in sede ministeriale che sindacale infatti, la trattativa non presenta ad oggi avanzamenti positivi per i lavoratori coinvolti. Anzi, si fa sempre più preoccupante.

Pertanto, dopo lo sciopero dello scorso 30 ottobre, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno indetto un ulteriore mobilitazione di 16 ore di cui 8 organizzate a livello nazionale svoltesi oggi 23 dicembre, che ha Parma hanno fatto registrare la chiusura del punto vendita cittadino.

A far precipitare il confronto, l’ennesimo tentativo dell’azienda di pattuire preventivamente la riduzione dell’organico senza presentare l’impatto sui singoli territori e liberando imprenditori e cooperative da qualsivoglia vincolo di ricollocazione in ordine a eventuali esuberi. Si sta parlando, va ricordato, di 6000 persone. Un numero impressionante di lavoratrici e lavoratori e altrettante famiglie coinvolte!

Una situazione grave quanto quella di altre crisi aziendali che occupano quotidianamente il dibattito pubblico, ma la cui portata non è ancora stata compresa. Parma è fortemente coinvolta; tra città e provincia stiamo parlando di due punti vendita, per un totale di circa 50 addetti.

Ad oggi non è dato sapere nemmeno se parte degli esuberi dichiarati insisteranno, secondo l’azienda, anche sui negozi del nostro territorio. Sindacati e lavoratori vogliono chiarezza e chiedono a Conad di assumersi la responsabilità di mettere sul tavolo soluzioni di salvaguardia occupazionale, anche attraverso ricollocazioni nel resto della propria rete vendita, per lavoratori che da troppo tempo vivono in una situazione di incertezza non più sostenibile".