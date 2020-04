Protesta nel carcere di via Burla: detenuto si arrampica sul muro dei passeggi

Un detenuto del carcere di via Burla di Parma si è arrampicato, nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile, sul muro dei passaggi del penitenziario ed ha messo in atto una protesta. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe approfittato dell'ora d'aria per mettere in scena l'azione rivendicativa. E' molto improbabile che il detenuto abbia tentato di evadere: da quella posizione infatti è praticamente impossibile raggiungere il muro di cinta. Sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco e personale della polizia Penitenziaria.

Aggiornamenti a breve