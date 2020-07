Provincia: da oggi pagamenti solo con il sistema PagoPa

Da oggi i cittadini e le imprese che devono effettuare dei pagamenti a favore della Provincia di Parma "devono utilizzare esclusivamente il sistema 'PagoPa', all'indirizzo www.pagopa.gov.it". Lo fa sapere, in una nota, la stessa Provincia. 'PagoPa', spiegano dall'Ente, e' un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere piu' semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica amministrazione. Non si tratta di un sito dove pagare, ma di "una nuova modalita' per eseguire i pagamenti in modalita' standardizzata, tramite i Prestatori di servizi di pagamento (Psp) che aderiscono". Per pagare, dunque, si potranno utilizzare il sito, l'applicazione mobile o i canali sia fisici che online di banche e altri Psp, come le agenzie della banca, stampando dal sito i modelli Mav, l'home banking del Psp, gli sportelli bancomat abilitati delle banche, i punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5 o gli uffici postali.

