Pubblicato il bando del Master in Retail and Brand Management

È stato pubblicato il bando 2019-2020 per la sedicesima edizione del Master universitario di I livello in Retail and Brand Management, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma.

Obiettivo del ciclo di studio è formare una nuova generazione di manager per coprire ruoli di responsabilità nelle imprese distributive e industriali.

Le iscrizioni si apriranno il 4 settembre 2019 (ore 12) e si chiuderanno il 27 settembre 2019 (ore 12). Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2019.

Il programma di studio prevede:

6 mesi di didattica con manager e docenti internazionali

uno Study tour all'estero, compreso nella quota d’iscrizione

6 mesi di stage garantiti e retribuiti

60 crediti formativi, riconosciuti al termine del Master, spendibili in percorsi specialistici.

La prova di selezione consiste nella valutazione titoli e un colloquio individuale conoscitivo-motivazionale che sarà possibile svolgere anche via Skype.