Pubblicato il bando per i Master universitari dell’Ateneo per il prossimo anno scolastico

È stato pubblicato sul sito web di Ateneo il bando per i corsi di Master universitario di I e II livello dell’Università di Parma per l’a.a. 2019-20. L’apertura delle iscrizioni online sarà, per tutti i Master, mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 12, collegandosi al sito web di Ateneo www.unipr.it sul banner “Iscrizioni on line” dopo aver effettuato la necessaria registrazione.

Si tratta di 36 corsi con sede amministrativa presso l’Ateneo, di cui 17 di I livello e 19 di II.

Master di I livello:

ABA (Analisi del Comportamento Applicata): strategie evidence based nelle professioni educative, sanitarie e sociali

Case/Care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie

Comunicazione digitale, mobile e social

Cultura, organizzazione e marketing dell’enogastronomia territoriale

Cure palliative e terapia del dolore le professioni sanitarie

Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna – Master Interateneo

Infermieristica in area critica

Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria

Management interprofessionale della cronicità in ospedale e sul territorio

Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie

Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine

Packaging

Pneumologia riabilitativa – Master Interateneo

Retail and Brand Management

Strategia e pianificazione degli eventi e degli impianti sportivi –Master Internazionale

Traduzione audiovisiva

Traduzione specialistica (curriculum in lingua inglese – curriculum in lingua inglese e cinese)

Master di II livello:

ABA (Analisi del Comportamento Applicata): strumenti e strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di vita

Accessi vascolari a medio e lungo termine

Cure palliative

Estetica orale e periorale

Gestione clinica della sala parto: dal basso rischio ostetrico (BRO) alle emergenze

Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure

Il digitale in odontoiatria

Implantologia e parodontologia

Management degli enti locali

Management dei servizi sanitari e socio-sanitari

Medicina interna del cane e del gatto

Neuroftalmologia

Ortodonzia

Pharmaceutical and Regulatory strategies in medicinal products development

Psicologia clinica: approccio multidimensionale ai disturbi stress correlati

Rigenerazione urbana - tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione dell’ambiente costruito - Master Europeo

Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non convenzionali

Strategie formative in ambito sociale e sanitario; standard europei ed innovazione

Terapia del dolore

La chiusura delle iscrizioni è differenziata per ogni singolo corso in funzione dell’avvio delle attività formative. Per i Master per i quali non è prevista alcuna prova di selezione sarà necessario comunque iscriversi online entro i termini previsti dai rispettivi corsi di Master.

Le informazioni relative a obiettivi formativi, posti disponibili, requisiti di ammissione, modalità e criteri di selezione e valutazione dei candidati, quando previsti, sono indicati nelle singole schede di ciascun Master.

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare la U.O. Formazione Post Lauream: e-mail master.formazionepermanente@unipr.it, tel. 0521/033708; nelle singole schede sono invece riportati i riferimenti dei docenti per le informazioni di carattere didattico.