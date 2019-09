Puliamo il Mondo 2019 sbarca in Emilia Romagna

Pronti anche quest'anno per rimboccarci le maniche e prenderci cura delle nostre città! Dal 20 al 22 settembre, ma non solo, tornano le iniziative di Legambiente per Puliamo il Mondo in Emilia Romagna con tante giornate di volontariato ambientale volte a dare valore alle azioni di Cittadinanza Attiva per la salvaguardia dell'ambiente: dalla pulizia di un'area verde, alla piantumazione di alberi, ai monitoraggi di Citizen Science.

Si parte con i più piccoli il 19 settembre, con 200 ragazzi delle classi prime e seconde delle Scuole secondarie Panzini IC4, che puliranno a Bologna il Parco dei Giardini e il Parco di Villa Torchi muniti di guanti, sacchi e scope.

“L'importante è FARE senza rimanere passivi di fronte all'attuale emergenza climatica ed ambientale che sta devastando i polmoni verdi del Pianeta e che sta vedendo anche i nostri territori interessarsi da sempre più frequenti eventi estremi” – commentano i promotori.

“Rispetto allora alle più attuali sfide globali, possiamo scendere in campo sui nostri territori e fare qualcosa di concreto e di estremamente utile ad acquisire consapevolezza sulle nostre responsabilità e necessità di cambiamenti personali per tutelare il Pianeta” .

Quest'anno, l’associazione lancia a gran voce la necessità di un'importante riduzione dell'impiego della plastica usa e getta da parte degli esercizi commerciali, feste e sagre e nei nostri consumi.

Per una Regione "plastic free"!

Una ventina di iniziative, tutte libere e gratuite, per contribuire attivamente alla cura delle nostre città. Per partecipare basta presentarsi all'orario ed al luogo indicato nella lista dettagliata che trovate sotto. Di seguito le iniziative in Emilia-Romagna.

A Parma, sabato 21 settembre ore 9:30, ritrovo all'incrocio tra Strada Traversante Pedrignano e Strada Corte di Pedrignano per la consegna dell'attrezzatura ed organizzazione dei gruppi di pulizia. Per info: info@legambienteparma.it