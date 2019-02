Questura, arrivano i rinforzi: ecco i 12 nuovi agenti

Sono stati presentati in Questura, alla presenza del Prefetto di Parma Giuseppe Forlani e del Questore Gaetano Bonaccorso, i dodici nuovi agenti che sono entrati in servizio e che saranno fondamentali per garantire la presenza di più Volanti della polizia nelle strade di Parma. Si tratta di 5 donne e 7 uomini della della polizia di Stato, arrivati dal 202esimo corso allievi-agenti. I poliziotti entrati in servizio oggi dovranno sostenere un periodo di prova di quattro mesi che li vedrà impegnati sul territorio a servizio della cittadinanza che avverte sempre più il bisogno di sicurezza.

Gallery