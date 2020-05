Questura: il 18 maggio riapre l'Ufficio Immigrazione

Il prossimo 18 maggio sarà ripristinata l’operatività del front-office dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza adottate per contenere il diffondersi del virus Covid-19, si raccomanda a tutti gli utenti di presentarsi presso quest’Ufficio secondo l’orario indicato nella convocazione ricevuta tramite SMS o indicata al momento della richiesta di appuntamento presso gli enti incaricati di gestire l’Agenda Elettronica. Il pubblico accederà agli sportelli in maniera contingentata, pertanto il vialetto prospicente i cancelli di questo Ufficio sono stati adeguatamente preparati affinché sia garantito un adeguato distanziamento sociale tra le persone, il cui rispetto sarà controllato da personale addetto alla vigilanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si evidenzia che, rispetto al passato, saranno gestiti per il tramite dell’Agenda Elettronica anche le consegne di tutte le tipologie di permesso

di soggiorno, e che a tal proposito si è provveduto ad aggiornare l’Agenda Elettronica. Resta garantita l’acquisizione delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale. Premesso quanto sopra, si invitano tutti i cittadini stranieri, senza eccezioni di sorta, a presentarsi presso questo Ufficio unicamente se dotati di apposito appuntamento, e muniti di idonei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dall’ordinanza regionale Num. 74 del 30/04/2020. Si ricorda, altresì, come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile scorso, che i

soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al

massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.