La Polizia penitenziaria raccoglie 1200 euro per l’Ospedale Maggiore

Il personale dell'Istituto penitenziario e della scuola di Formazione di Polizia Penitenziaria, da sempre sensibile e vicino a tutta la cittadinanza parmigiana per l'emergenza coronavirus, ha voluto dare un contributo concreto alla sanità parmense attraverso una donazione all’Ospedale di Parma.

Tutti gli agenti in servizio, e non solo, si sono immediatamente mobilitati. La campagna di raccolta fondi da loro promossa è stata allargata e condivisa anche con il personale civile, amici, parenti e associazioni locali che con un piccolo gesto hanno voluto essere presenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus donando all'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma circa 1200 euro che saranno destinati ad implementare strumenti e attrezzature Anticovid 19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con questa iniziativa la Polizia Penitenziaria vuole ringraziare tutto il personale sanitario che con grande sacrificio e senso del dovere da mesi è in prima linea per il contrasto del covid-19. E a tutti coloro che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza i ringraziamenti dell’Ospedale Maggiore e di tutto il personale impegnato per superare l’emergenza.