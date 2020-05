Rai Scuola: è sul Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma la nuova puntata di 'The Italian Dream'

Il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma è la meta del terzo episodio di <The Italian Dream>, trasmissione di Rai Scuola che esplora gli Istituti italiani di Alta Formazione Artistica. La puntata, visibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/video/2020/05/The-Italian-DreamPt3-172c1520-71d1-4826-9bd0-10cf1611b259.html, porta alla scoperta di uno dei più antichi e prestigiosi conservatori italiani, da cui è uscito un talento come Arturo Toscanini. A raccontare la loro esperienza nel Conservatorio “Arrigo Boito”, sono la studentessa di oboe María Alcocer Ruiz, spagnola, e il cinese Pan Qiang, venuto appositamente dallo Jiangsu per imparare il canto barocco. Il tutto, sotto l'attenta guida del direttore, Riccardo Ceni, e della vice-direttrice Cristina Curti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Conservatorio di Parma è in questi giorni online con i suoi Open Days virtuali, a cui si può partecipare liberamente accedendo al sito https://openday.conservatorio.pr.it, per avere l’opportunità di conoscere l’ampia offerta formativa dell’Istituto, che spazia da laboratori strumentali e corsi propedeutici rivolti a chi muove i primi passi nella musica, ai corsi accademici, sino ai master post-diploma, in grado di rispondere alle esigenze di specializzazione dei musicisti professionisti.