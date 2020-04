Fidenza: giovane armato rapina la farmacia di via Cavour nella città deserta

Ha approfittato della città deserta, per le misure di contenimento del contagio da coronavirus, per mettere in atto il suo piano e rapinare una farmacia. Un giovane è entrato all'interno della farmacia di via Cavour a Fidenza con il volto coperto da uno scaldacollo e dagli occhiali. ha estratto un oggetto - probabilmente una pistola - ed ha minacciato la farmacista, riuscendo così a farsi consegnare circa duecento euro, per poi scappare a piedi.

L'episodio è avvenuto nella mattinata dell'8 aprile in pieno centro storico a Fidenza. Il rapinatore è entrato ed ha minacciato la dipendente: dopo aver preso i soldi è scappato a piedi nella zona a traffico limitato. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Fidenza che hanno effettuato un soprallugo ed hanno avviato le indagini, per cercare di risalire all'autore della rapina che, probabilmente, era atteso da un complice in auto. La caccia all'uomo è scattato da subito: le vie limitrofe sono state perlustrate dai militari: il rapinatore però era già scappato.