Riaperto il ponte di Mamiano a Panocchia

E’ stato riaperto al traffico stamattina, come preannunciato, il Ponte di Mamiano lungo la SP32 Pedemontana, a Panocchia. Lo comunica la Provincia di Parma – Servizio Viabilità.

Si sono infatti conclusi nei tempi previsti i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte, che risultavano gravemente ammalorati, lavori che hanno richiesto la chiusura al traffico del manufatto.

Per limitare i disagi, i lavori sono stati eseguiti anche nel fine settimana, per tutto sabato e domenica scorsi, come stabilito dalla Provincia di Parma.