Riaprono le palestre: "Così proviamo a ripartire"

Oggi, lunedì 25 maggio, per Parma è il giorno della riapertura di palestre e piscine. Dopo due mesi e mezzo di lockdown anche le strutture sportive hanno riaperto i battenti. Dopo l'uscita ufficiale dei protocolli che contengono le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza i gestori ed i proprietari hanno adattato le stutture interne, dagli attrezzi agli armadietti, dagli ingressi - con l'installazione di un sistema per la misurazione delle temperatura ai clienti - alla zona dei servizi igienici e degli spogliatoi. Una corsa contro il tempo per arrivare il 25 maggio puntuali per la riapertura. E sperare in un ritorno alla normalità, sia per le attività che per il fatturato.

"Siamo aperti da poche ore - ci racconta il gestore di un palestra nella zona del centro storico. Per l'affluenza per ora è media: speriamo che nel corso della giornata arrivino i nostri clienti fissi e altri interessati ad iniziare. Vedo molta voglia di fare e di muoversi. E' chiaro che la chiusura dell'Università non ci aiuta perchè molti ragazzi che frequentavano la palestra prima del lockdown erano studenti universitari".

Nelle prime ore della mattinata del 25 maggio i clienti sono ancora pochi ma è tutto pronto per riaccoglierli: il gestore ed i collaboratori sono riusciti a sistemare tutto nei giorni scorsi: "Chiaramente abbiamo dovuto effettuare diversi interventi: ora gli ingressi sono conteggiati sia in entrata che in uscita mentre all'ingresso abbiamo installato lo scanner per la rilevazione delle temperatura corporea: anche negli spogliatoi ci sono stati dei cambiamenti e il numero di armadietti si è ridotto. Il numero degli attrezzi, invece, è rimasto quello di prima: abbiamo una struttura molto ampia e così siamo riusciti ad organizzarci per rispettare le norme antiCovid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con l'arrivo dell'estate i clienti, come anche gli altri anni, caleranno: vediamo però molto fermento e speriamo che la palestra sia frequentata: noi ci siamo organizzati per rispettare tutte le norme ed è ora è possibile allenarsi in maniera del tutto sicura: in questo modo garantiamo ai nostri clienti la possibilità di ritornare alla normalità, sempre in sicurezza. Per ora l'affluenza è media: vedremo nel corso della giornata perchè abbiamo riaperto da poche ore. E' chiaro che abbiamo pensato ai clienti che avevano sottoscritto gli abbonamenti e in questi mesi non ne hanno potuto usufruirne: siamo a disposizione per spiegare come potranno usare i giorni di frequenza già pagati in questa nuova fase".