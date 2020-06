A Parma le scuole potrebbero riaprire il 14 settembre. C'è infatti una data possibile per la riapertura. L'idea del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è quella di tornare in classe lunedì 14 settembre, come viene precisato in una nota dello stesso ministero in merito al dibattito in corso sulla data di riapertura delle scuole e la ripresa effettiva delle lezioni. "Il Decreto Scuola - si legge nel comunicato -, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo di settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti. Per quanto riguarda invece l'inizio ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile". Si trattta dunque di una proposta che dovrà trovare l'ok delle Regioni.

