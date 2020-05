Riaprono i negozi lungo le vie de La Galleria

La Galleria di Parma ha riaperto. Dopo aver seguito i cittadini di Parma nelle loro passioni con lezioni live dedicate e gratuite, La Galleria riapre ora le porte di tutti i suoi negozi e dei suoi ristoranti secondo le regole imposte da questa nuova normalità. A seguito dell’apertura anticipata di Feltrinelli, H&M Kids, Rossi Profumi e parte della ristorazione con l’asporto di VIVO e T-Bone Station, dal 18 maggio La Galleria ha riaperto le porte di tutti i negozi per il commercio e della ristorazione.

La Galleria ha predisposto per la sicurezza dei visitatori un presidio rafforzato di vigilanza e nuovi dispositivi per il controllo dei flussi di accesso nel rispetto della distanza minima di sicurezza. Sono state realizzate nuove grafiche con l'indicazione di apertura condizionata all'adozione di misure organizzative, tali da consentire l'accesso agli esercizi commerciali e ristoranti con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Lungo tutte le vie e davanti ai negozi, inoltre, verranno regolarmente igienizzate tutte le superfici, i terminali di pagamento e le aree comuni.

In tutti gli spazi in e outdoor de La Galleria verranno disposti dispencer igienizzanti e altre opzioni di autosanificazione. «La Galleria è rimasta vicino al cuore dei suoi cittadini anche durante il periodo di emergenza, ora riapriamo in modo graduale rispettando tutte le norme igieniche e di sicurezza. Fortunatamente l’architettura degli spazi de La Galleria consente di rispettare quelle distanze sociali imposte e permette di vivere un’esperienza di shopping circondati da elementi di verde, già immersi nella composizione dei nostri spazi. Come parte di una grande comunità siamo invitati a vivere quindi secondo una nuova “normalità”, proteggendo noi stessi e gli altri nel migliore dei modi con rispetto ed attenzione». – dichiara Elisa Vacondio Direttrice de La Galleria–. Dal 1°giugno La Galleria rispetterà i seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.