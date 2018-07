Protesta dei richiedenti asilo a Salsomaggiore: "Non c'è lavoro"

I richiedenti asilo che si trovano all'interno della casa d'accoglienza 'Annamaria' di Salsomaggiore Terme, gestita dall'associazione Talita Kum Onlus, hanno protestato, nella mattinata di ieri martedì 17 luglio, contro i lunghi tempi di attesa per conoscere il loro status e per ottenere la consegna della carta di indentità. Alcuni migranti infatti sono nella struttura da due anni e non sanno nulla del loro futuro. La protesta, che è stata promossa dai richiedenti asilo, che hanno anche esposto uno striscione all'ingresso, era diretta anche a chiedere lavoro. Gli operatori dell'associazione hanno chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto: dopo un confronto con i richiedenti asilo la protesta è rientrata. Il Prefetto è stato avvisato delle richieste dei migranti.