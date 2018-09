Rimosso l'amianto dal tetto del cinema Astra

Si sono conclusi i lavori di rimozione della copertura di amianto del cinema Astra. L'intervento, su indicazione dell'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, è stato portato a termine da Parma Infrastrutture Spa. Sono stati rimossi in totale circa 400 metri quadri di amianto, con un costo di circa 40 mila euro. Il nuovo tetto è stato realizzato in lastre metalliche e si inserisce in un un più ampio programma di interventi di manutenzione straordinaria legati anche alla vicina scuola secondaria di primo grado, Don Cavalli. “Dopo la rimozione completa dell'amianto dal tetto di tutti i plessi scolatici cittadini e la progressiva rimozione dagli impianti sportivi – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi – ora si interviene anche sugli altri edifici di proprietà comunale con l'obiettivo della completa rimozione dell'amianto entro la fine di questo mandato amministrativo”.