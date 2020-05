Rinchiusi in gabbie minuscole e in condizioni igieniche precarie: le Guardie Zoofile salvano quattro cani

Erano tenuti chiusi all'interno del seminterrato di un fabbricato diroccato e pericolante, al buio e in condizioni igieniche drammatiche. Tre cani ed un cucciolo sono stati salvati grazie all'interno delle Guardie Zoofile Enpa del nucleo di Parma che, durante un servizio di controlli per il benessere animale nel territorio del comune di Medesano, hanno trovato i cani e li hanno sequestrati. Secondo quanto ricostruito dagli operatori gli animali erano costretti a stare all'interno di un seminterrato al buio, rinchiusi all'interno di recinti di piccolissime dimensioni. I loro escrementi non erano stati rimossi da mesi: i locali non erano areati. I cani sono stati trasferiti all'interno di un canile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery