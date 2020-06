Riparte il programma di eventi per Argento Vivo – Fuori e dentro le Biblioteche, l’iniziativa del Comune di Parma dedicata agli over 55 anni, iscritti al Servizio Biblioteche. Con la ripartenza della proposta culturale per gli utenti di Argento Vivo, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma dà un ulteriore segnale di ripresa alla città, compiendo un altro passo verso il ritorno alla normalità.

Dal 16 giugno 2020, gli over 55 iscritti al Servizio Biblioteche del Comune di Parma, possono tornare a godere di appuntamenti culturali dal vivo, dopo la lunga pausa forzata dovuta al Coronavirus.

Cinque gli appuntamenti proposti: dalla musica, con i concerti realizzati in collaborazione con la Fondazione Toscanini, quelli dedicati all’arte con le due mostre riaperte all’Oratorio di San Quirino - Natura & Donna - e a San Tiburzio Florilegium, ed alla letteratura con l’incontro con i finalisti del Premio Strega.

E’ in fase di definizione, inoltre, un nuovo programma per il mese di luglio, comprendente la ricca offerta, relativa alla stagione estiva di Parma 2020. Il programma sarà pubblicato nella home page del Portale Biblioteche del Comune di Parma all’indirizzo: www.biblioteche.comune.parma. it

Argento Vivo è un’iniziativa riservata agli over 55

Per partecipare alle iniziative occorre essere iscritti alle Biblioteche del Comune di Parma.

Tutte le iniziative sono gratuite salvo diversa indicazione. Nuove modalità di prenotazione:

Nel rispetto delle norme atte a contrastare la diffusione del Coronavirus le prenotazioni agli eventi possono essere effettuate esclusivamente chiamando il numero 0521.031011 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e tramite e-mail a argentovivo@comune.parma.it