Riprende la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata

A partire da domani, 20 aprile, riparte la distribuzione del materiale di consumo necessario per la corretta raccolta differenziata (in particolare, i sacchetti dell’organico e i sacchi per il multimateriale leggero, ed eventuale materiale informativo necessario).

La ridistribuzione riguarderà le utenze della cosiddetta “zona 2”, ovvero quella compresa fra le tangenziali ed i viali di Circonvallazione.

Appositi incaricati, muniti di pettorina gialla e di cartellino di riconoscimento, si recheranno presso le abitazioni dei residenti per consegnare il materiale. In ottemperanza con le direttive legate all’emergenza coronavirus e d’intesa con l’Amministrazione Comunale, gli informatori utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, etc.), rispetteranno il distanziamento fra le persone, senza stabilire contatti ravvicinati, effettueranno un passaggio unico (suonando ai campanelli, posando i materiali nel punto più vicino e scrivendo il nominativo sulle dotazioni, senza richiedere alcuna firma di avvenuta consegna). L’attività verrà svolta dal lunedì al sabato, prevalentemente nella fascia oraria compresa fra le ore 9,30 e le ore 18,30.



Dopo l’eventuale allentamento delle misure emergenziali, il materiale informativo e le dotazioni necessarie per praticare correttamente la raccolta differenziata potranno essere ritirate anche al Punto Ambiente, presso la sede Iren di Strada Santa Margherita a Parma, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.



E’ inoltre possibile consultare il sito www.irenambiente.it ed il portale http://servizi.irenambiente.it dove sono disponibili i calendari aggiornati e tutte le informazioni sul sistema di raccolta. Per informazioni rimane anche a disposizione il Customer Care Ambiente di Iren, telefonando al Numero Verde 800.212607, attivo dal lunedì al venerdì dalla ore 8,00 alle ore 17,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, oppure inviando una mail all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it.