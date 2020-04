Riscaldamento domestico, c'è la proroga dell’accensione facoltativa fino al 3 maggio

Fino al 3 maggio 2020 vige la proroga dell’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00. Con una nota il Comune di Parma invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C ,+2°C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C ,+2°C di tolleranza, per gli altri edifici.

