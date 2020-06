Ritorno al Sicuro: al via la campagna di raccolta fondi per il Terzo Settore a Parma

“Ritorno al Sicuro” è la campagna di raccolta fondi promossa dall’Associazione On/Off con l’obiettivo di fornire alle associazioni e agli operatori del Terzo settore di Parma strumenti e dispositivi di protezione indispensabili per il ritorno sul campo nella più completa sicurezza, grazie alla generosità dei donatori. Negli ultimi mesi, On/Off si è adoperata per produrre e donare alle strutture sanitarie diverse soluzioni innovative che hanno utilizzato la stampa 3D per risolvere piccole e grandi problematiche causate dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come ad esempio le valvole “Charlotte”, che hanno trasformato le maschere da snorkeling in respiratori per i pazienti del reparto di rianimazione dell’ospedale di Parma.

Grazie al FabLab Parma, il laboratorio di fabbricazione digitale che ha sede all’interno dei propri spazi, On/Off ha la possibilità di creare una serie di strumenti di protezione, completamente personalizzabili, pensati “per una ri-apertura su misura” degli spazi di lavoro. Si tratta di visiere protettive, ganci apri-porta stampati in 3D e divisori e parafiati in plexiglass da banco in diversi formati e modelli. La campagna “Ritorno al Sicuro” si rivolge a due tipologie di pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da un lato, si invitano tutti gli enti del terzo settore di Parma e provincia, interessati a ricevere uno o più di questi dispositivi, a compilare l’apposito form online di adesione dal 29 giugno al 31 luglio 2020, specificando tipologie, quantità e tempistiche di realizzazione. Per supportare questa realtà nella fase di adesione, On/Off ha messo a disposizione un Vademecum dedicato step by step. Dall’altro, la campagna si rivolge a tutti i cittadini invitandoli a sostenere concretamente una o più associazioni no-profit le informazioni sono presenti nel Vademecum per i donatori). Ogni donazione potrà essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del d.l. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”. Pur essendo in fase di lancio, alla campagna hanno già aderito le associazioni Anmic Parma, Anffas Parma e Ciac Onlus.